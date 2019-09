Perdite sulla condotta, a secco alcuni Comuni del Gargano. Acquedotto pugliese invia le autobotti: ecco dove sono dislocate

Proseguono ininterrottamente le attività di ricerca perdite sulla condotta per San Giovanni Rotondo, del diametro di 25 centimetri, che alimenta la zona alta di San Giovanni Rotondo, Pulsano, frazione di Monte Sant’Angelo, e Ruggiano, frazione di Manfredonia.

La rottura, imprevista e imprevedibile, ha causato l’interruzione del servizio nelle zone interessate. Acquedotto Pugliese, al fine di limitare gli eventuali disservizi, ha predisposto la fornitura integrativa di acqua mediante autobotti così dislocate:

San Giovanni Rotondo: 2 autobotti in via Aldo Moro, nei pressi dell’Hotel Gran Paradiso, 1 autobotte in viale Cappuccini, nei pressi del Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” antistante l’Ospedale

Ruggiano: 1 autobotte nei pressi della Chiesa Madonna di Ruggiano. Pulsano: 1 autobotte nei pressi del centro dell’abitato

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni: numero verde 800.735.735, www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”), Twitter , account @AcquedottoP, Facebook