Morte Desireé, Yusif Salia si è avvalso della facoltà di non rispondere: rigettata istanza di scarcerazione

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Yusif Salia detto 'Youssef', il 32enne ghanese arrestato a Foggia per violenza sessuale di gruppo, cessione di sostanze stupefacenti ed omicidio pluriaggravato di Desireé Mariottini, la 16enne morta il 18 ottobre all'interno di uno stabile fatiscente e abbandonato di via Lucani 22 nel quartiere San Lorenzo a Roma.

Nessuna dichiarazione da parte dell'uomo questa mattina in carcere durante l'interrogatorio di garanzia. L'avvocato di fiducia aveva presentato un'istanza difensiva di scarcerazione, che il GIP Dello Iacovo ha però rigettato inviando gli atti a Roma.