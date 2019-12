Gestione dei tributi: nulla da fare per Trisciuoglio e Insalata, il Tar rigetta la richiesta di sospensiva

Il Tar Puglia ha rigettato la richiesta di sospensiva avanzata da Adriatica Servizi srl che aveva adito le vie legali per chiedere l’annullamento dell’interdittiva antimafia emanata dalla Prefettura di Foggia provocando la revoca dell’affidamento del servizio di gestione dei tributi da parte del Comune di Foggia. L’udienza si è tenuta lo scorso 3 dicembre.

Per conoscere le motivazioni bisognerà attendere ancora qualche ora. Gli imprenditori foggiani Gianni Trisciuoglio e Marco Insalata confidavano in un esito positivo delle vertenza per riprendere il servizio con i quattro comuni foggiani in cui Adriatica Servizi lavorava. 55 i dipendenti coinvolti su tutto il territorio provinciale.