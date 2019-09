31enne ucciso ad Ascoli Satriano: summit in Prefettura, intensificati i controlli per scoprire l'assassino di Giordano

Dopo l'efferato omicidio verificatosi ad Ascoli Satriano, dove un 30enne del posto è stato brutalmente assassinato con un colpo di pistola alla nuca, è tornato a riunirsi il comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Numerosi i temi affrontati. In merito all'omicidio di Giuseppe Giordano, il prefetto, Raffaele Grassi, ha disposto una attività di intensificazione del controllo del territorio a sostegno delle attività investigative in corso svolte dall’Arma dei Carabinieri volte ad individuare gli esatti contesti nei quali è maturato il delitto.

Per altro argomento, il Prefetto ha inteso rimarcare l’importanza di conferire una sempre maggior efficacia al tema della sicurezza integrata, ponendo l’accento sulla necessità di trovare momenti di convergenza tra gli aspetti della sicurezza urbana e quelli della sicurezza pubblica nella città di Foggia. Con l’occasione ò stato formulato all’Assessore della sicurezza di fresca nomina l’augurio di buon lavoro.

I temi affrontati riguardano principalmente l'illuminazione pubblica in aree degradate sensibili, l’individuazione di aree per i divieti di stazionamento per gli aggiornamenti dei regolamenti comunali di polizia urbana e la tematica della videosorveglianza nella città di Foggia. Argomenti sui quali il Comune sta lavorando nell’ottica di calibrare i conseguenti interventi anche a favore della sicurezza e dell'ordine pubblico generale della città.

I lavori saranno oggetto di costante aggiornamento e di confronto tra gli organismi comunali competenti, il questore e i vertici delle forze dell'ordine, trovando i momenti di sintesi proprio nel Comitato Provinciale, sede di coordinamento di tutte le Forze di Polizia.