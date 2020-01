Il 'restiamo umani' di Nicoforza (che sostiene Mihajlovic): "Disgustoso augurare il male a chi lotta tra la vita e la morte"

Nuovo video del giovane youtuber foggiano NicoForza. In questo ultimo vlog, girato direttamente dall'ospedale di 'Casa Sollievo delle Sofferenza', NicoForza aggiorna tutti i 'dragoni' sulle su condizioni, una rapida considerazione sulla situazione del Calcio Foggia 1920 (la sua squadra del cuore) e infine una incursione nell'attualità con il 'Caso Mihajlovic'.

"La mia battaglia continua, le chemio sono toste, ma non si molla di un centimetro conservando sempre la mia ferocia! Anche la mia squadra del cuore, il Foggia, sta lottando con grinta per vincere un campionato che è difficile speriamo", spiega. "Volevo parlare delle offese che ha ricevuto Sinisa Mihajlovic (l'allenatore del Bologna sta lottando, anche lui, contro una forma di leucemia, ndr) per alcune sue dichiarazioni politiche".

"Anche se si hanno idee e posizioni completamente diverse, non è tollerabile e non può esser consentito a nessuno di offendere ed augurare il male a chi combatte tra la vita e la morte. E' disgustoso e disumano. Per questo auguro ancora a Sinisa la vittoria rispetto la sua malattia e gli esprimo la mia solidarietà perché sentirsi dire certe cose, in questi momenti di debolezza, fa davvero male" | IL VIDEO