Non si ferma all'alt, nella fuga sperona l'auto della polizia (e perde la targa): è caccia al furgone bianco

Non si ferma all'alt e sperona l'auto della polizia durante un pericoloso inseguimento. È caccia al furgone bianco cassonato intercettato ieri pomeriggio dagli agenti delle 'Volanti', a Foggia, lungo un tratturo di campagna in zona via Del Salice.

Il mezzo, che è riuscito a sfuggire al controllo, trasportava verosimilmente merce rubata. Nel dettaglio, gli operatori di polizia hanno intimato l'alt al conducente del mezzo sospetto; quest'ultimo però ha accelerato ingaggiando un inseguimento per le campagne rese impraticabili per il terreno viscido e ricoperto di fango per le recenti piogge.

Durante l'inseguimento il conducente del furgone ha speronato l'autovettura della polizia riuscendo a dileguarsi in direzione Sud. Nell'impatto, dal furgone si è staccata una targa che è risultata appartenere ad un'autovettura rubata l'estate scorsa a Foggia. Nelle successive operazioni di ricerca un altro equipaggio delle 'Volanti' ha recuperato una Fiat Panda rubata che è stata restituita al legittimo proprietario.