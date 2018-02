Inseguimento a Foggia: scappa e imbocca strada contromano, ma viene acciuffato dalla polizia

E’ stato portato in Questura il soggetto che intorno alle 14, alla guida di un’auto senza patente, ha eluso l’alt della polizia in via Vittime Civili nel tentativo di sfuggire al controllo. Durante la fuga il conducente ha effettuato alcune manovre azzardate così da speronare la pattuglia del 113, ma nulla ha potuto quando ha imboccato Piazza Internati in Germania contromano e si è trovato di fronte un altro veicolo.

A quel punto gli agenti sono scesi dalla volante e lo hanno bloccato ancor prima che guadagnasse la fuga a piedi. Per fortuna non ci sono feriti. Un episodio analogo è avvenuto ieri sera in via Conte Appiano.