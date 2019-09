Macchinista foggiano stroncato da un infarto in treno: "Addio Leonardo, gigante dal cuore buono"

Macchinista foggiano stroncato da un infarto, mentre era a lavoro. Vittima dell'accaduto è il foggiano Leonardo Martino, 57 anni, morto ieri pomeriggio, a bordo dell'Intercity Pescara - Foggia, sul quale stava svolgendo il suo turno di lavoro.

A raccontare la vicenda è La Gazzetta del Mezzogiorno. Il treno si è immediatamente fermato in Abruzzo, per permettere l'arrivo dei soccorsi, ma per Martino non c'è stato nulla da fare. Lascia una moglie e una figlia.

La vicenda ha scosso la comunità di Segezia, e i colleghi dell'uomo; questi ultimi hanno ribadito, ancora una volta, la necessità di dotare i treni delle tratte regionali di defribrillatori. In tanti piangono l'espserto macchinista, che veniva definito il "gigante dal cuore buono". I funerali dell'uomo si terranno oggi alle 16, nella chiesa madre di Deliceto.