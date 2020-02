Individuato il piromane della 'Macchia Gialla': sorpreso in via Silvestri mentre appiccava il fuoco all'ennesimo cassonetto

Individuato il piromane della 'Macchia Gialla'. All'alba di oggi, gli uomini della polizia locale hanno sorpreso l'uomo mentre appiccava il fuoco all'ennesimo cassonetto dei rifiuti, questa volta in via Silvestri, a Foggia.

Il fatto è successo intorno alle 5 del mattino, quando gli agenti hanno sorpreso l'uomo in flagranza di reato e lo hanno accompagnato in caserma per le attività di rito. Sulla vicenda c'è strettissimo riserbo da parte del Comando di via Manfredonia. Secondo indiscrezioni, l'uomo (che sarà denunciato) sarebbe recidivo e, nelle ultime settimane, avrebbe appiccato il fuoco ad almeno una quindicina di cassonetti, sempre nei quartieri Macchia Gialla e Ordona Sud.

Esasperati, i residenti della zona avevano anche filmato l'uomo in azione: i video si sarebbero poi rivelati utili alla compiuta identificazione del responsabile degli incendi seriali. L'ultimo, quello di questa mattina, è avvenuto a breve distanza da una fermata dell'autobus, dove erano presenti già alcuni utenti. Sequestrati gli accendini utilizzati per appiccare i roghi. Necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Foggia per bonificare e mettere in sicurezza la zona.