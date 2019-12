Con l'auto nell'isola pedonale, colpisce una panchina e la danneggia: identificato 30enne, dovrà risarcire il Comune

Con l'auto nell'isola pedonale di piazza Cesare Battisti, colpisce una seduta in marmo e la sposta; poi fugge come se nulla fosse accaduto. Il responsabile del gesto è stato individuato dagli agenti della polizia locale, nell'ambito dei servizi antidegrado.

Più precisamente, lo scorso 2 dicembre, gli agenti della Polizia Locale, a seguito di attività di indagine posta in essere dopo il danneggiamento di una panchina di marmo in piazza Cesare Battisti, ha identificato un cittadino italiano di 30 anni che in data 24 novembre, alla guida di un veicolo, ha danneggiato la seduta di proprietà del Comune di Foggia urtandola e spostandola dalla sua sede. L'uomo è stato sanzionato ai sensi dell'art. 15 del Codice della Strada e segnalato all'ente proprietario della panchina per il risarcimento del danno.