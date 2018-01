Rapina in via Lucera, in corso indagini serrate. Hashish in casa: arrestato 19enne

Nel corso delle indagini serrate per la rapina compiuta in una tabaccheria di Foggia la mattina del 15 gennaio in via Lucera e durante i controlli dei soggetti dediti a questa tipologia di reati, i poliziotti dei ‘Falchi’ della Squadra Mobile hanno arrestato il pregiudicato C.V. foggiano classe 1999, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno perquisito la sua abitazione, rinvenuto e sequestrato 48 grammi circa di hashish suddivisa in monoporzioni, due bilancini di precisione, lame intrise di sostanza stupefacente e 32 euro provento di attività illecita. L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di processo.

