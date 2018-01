Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il sindaco di San Nicandro Garganico, Pier Paolo Gualano, questa mattina ha partecipto alla riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza in Prefettura, in seguito alla rapina shock avvenuta in pieno centro la sera del 4 gennaio, in cui il titolare è stato ferito da un colpo di pistola esploso da uno dei due malviventi. Le indagini sarebbero a buon punto.