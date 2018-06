Carella presunto obiettivo dei killer: il 32enne ucciso era in città da alcune ore per lavoro

L'obiettivo dei sicari molto probabilmente era Bruno Carella, il pregiudicato di Foggia che il 4 ottobre 2017 era sfuggito, sempre nella stessa via, ad un agguato. In quella occasione il 40enne era a bordo di una Smart e riuscì a scendere dall'auto presa a fucilate e a mettersi in salvo.

La sera del 28 giugno un analogo episodio è costato la vita ad Antonio Luigi De Rocco, il 32enne di Casarano in provincia di Lecce, con precedenti per furto, che poche ore prima era arrivato in città per effettuare lavori di carpenteria.

Il salentino era sul sedile posteriore della Peugeot 307 insieme a Carella e al figlio Mario Guglielmo di 20 (ascoltati la sera stessa dai carabinieri che indagano sul primo omicidio dell'anno in città), proprio sotto l'abitazione del presunto obiettivo dei killer.

A quel punto un'autovettura con due persone a bordo si è affiancata alla loro auto e dall'interno è partito un colpo di fucile che ha trafitto la spalla della vittima, arrivando fino al cuore. Il 32enne è morto sul colpo. Non sarebbero stati effettuati stub.