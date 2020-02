Terremoto nella Sanità Foggiana, "mai bandito e aggiudicato gare". Piazzolla replica: "Io assolutamente estraneo"

Gare pilotate in Sanità? Sulla vicenda interviene il Direttore Generale dell'Asl Foggia, Vito Piazzolla, per precisare alcune informazioni riguardanti l'Azienda Sanitaria Locale che "non ha mai bandito e aggiudicato alcuna gara relativa al servizio di trasporto aereo di organi, tessuti, campioni biologici, equipe chirurgiche e pazienti a scopo trapianto".

Piazzolla spiega: "La Asl Foggia ha aderito, con deliberazione n. 1001 del 27.06.2018, alla gara regionale “per l’affidamento del servizio di trasporto aereo di organi ed equipe medica per attività di prelievo e trapianto di organi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, nonché di pazienti pugliesi convocati a trapianto extraregione e di trasporti sanitari in urgenza”.

"Gara, che ha visto capofila inizialmente il Policlinico di Bari, azienda sede del Centro Regionale Trapianti, e, successivamente, il Policlinico Riuniti di Foggia. Per quanto concerne le indagini della Procura di Foggia, Piazzolla si dichiara assolutamente estraneo a qualsiasi addebito ribadendo la correttezza che ha sempre contraddistinto il suo operato. Nell’esprimere la massima fiducia nella Magistratura, il Direttore Generale resta a disposizione degli organi inquirenti per ogni eventuale chiarimento".