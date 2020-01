Cadavere carbonizzato nei campi di Torremaggiore, omicidio o suicidio? Indagini sulla morte di Leonardo Selvaggio

Come e in quali circostanze è morto Leonardo Selvaggio? Si è tolto la vita (suicidio) oppure è stato brutalmente assasinato (omicidio)?

Sono queste le domande a cui, da ieri, cercano di rispondere i carabinieri impegnati nelle indagini sulla morte del 56enne di San Severo, imbianchino disoccupato, il cui corpo è stato trovato, ieri mattina, carbonizzato nelle campagne in agro di Torremaggiore.

Omicidio o suicidio? Ad aprire la strada alla prima ipotesi, la presenza di un foro e di alcuni 'frammenti metallici', non meglio identificati, all'interno del cranio, evidenziati da una prima tac eseguita sul cadavere, dai medici dell'ospedale di San Severo. Si tratta di frammenti di un ipotetico proiettile oppure, come spiegano dall'Arma, "di frammenti riconducibili al percolamento delle strutture dell’auto liquefatte dalle alte temperature dell'incendio"? Per sciogliere dubbi e riserve sul punto sarà necessario attendere gli esiti dell'autopsia e l'esame del dna. Indagini in corso, al momento nessuna pista investigativa viene esclusa.