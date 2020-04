Bomba a 'Il Sorriso di Stefano': ripreso dalle telecamere l'esecutore, arrivato in bici ha piazzato e fatto esplodere l'ordigno

Indagini serrate della polizia dopo l'attentato dinamitardo (il secondo dall'inizio dell'anno) di ieri pomeriggio, in danno del centro polivalente 'Il Sorriso di Stefano', in via Acquaviva, a Foggia.

Le telecamere della videosorveglianza presenti in zona hanno ripreso il 'bombarolo' in azione: si tratta di un uomo solo, giunto sul posto in sella ad una bicicletta e con il volto nascosto dal cappuccio della felpa calzato sul viso. Non si esclude che possa essere l'autore dell'attentato avvenuto a gennaio, con le stesse modalità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra ieri e oggi, la polizia avrebbe effettuato numerose perquisizioni a carico di pregiudicati della città. L'esplosione è stata innescata da una bomba carta ad alto potenziale (sicuramente maggiore dell'attentato subito lo scorso 16 gennaio). Le indagini sull'accaduto sono coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.