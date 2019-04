Prima la 'spaccata' con l'auto rubata, poi l'esplosione: così tre persone hanno fatto saltare il bancomat di piazza Giordano

Prima la “spaccata” con un’auto rubata a Termoli, poi il posizionamento di un ordigno (o gas acetilene, è ancora da chiarire) all’interno dello sportello bancomat della filiale della Banca Popolare di Milano in piazza Umberto Giordano, a Foggia.

E’ questa la dinamica del furto con esplosivo, consumato o tentato, messo a segno all’alba di oggi a Foggia ad opera di un gruppo di malviventi sfrontati, pronti ad entrare in azione appena 6 minuti dopo il passaggio di una ‘Volante’ impegnata nel controllo del territorio cittadino e a circa 150 metri dalla pattuglia della vigilanza incaricata di sorvegliare le attività commerciali dell’isola pedonale.

Il presidio situato in centro, però, non ha dissuaso i rapinatori - almeno tre persone incappucciate, come si evince dalle immagini delle telecamere - che con una Fiat Panda hanno buttato giù la porta a vetro situata nella stradina laterale alla filiale, e si sono introdotti nei locali dell’istituto di credito. All’interno della banca hanno posizionato l’esplosivo, la cui onda d’urto - non avendo sfoghi verso l’esterno - ha provocato danni ingenti alla struttura. Da questa mattina, sono in corso indagini, sopralluoghi e rendicontazioni per verificare se il furto è stato consumato o meno. Recuperati tra le macerie i cassetti dello sportello automatico e alcune banconote bruciacchiate. Sull'accaduto indaga la polizia.