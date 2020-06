L'incrocio della morte tra via Forcella e via San Severo. La battaglia dei residenti: "Una rotatoria per evitare incidenti"

Da molti anni gli abitanti di via Mario Forcella lamentano la pericolosità del tratto di strada di via San Severo all'incrocio con via Mario Forcella. Alla scarsa illuminazione si aggiunge l'alta velocità e le folli manovre per svoltare. Una sorta di roulette russa.

Ieri, il consigliere comunale Francesco De Vito, in forza al Partito Democratico, ha portato all'attenzione dell'assessore alla sicurezza Cinzia Carella e al comandante della polizia locale, Romeo delle Noci, una situazione ormai insostenibile.

La richiesta è di creare una rotatoria in direzione dell'incrocio in modo da evitare ulteriori incidenti.