A Foggia arriva il commissario Antiracket del Governo: super vertice e poi l'incontro con gli imprenditori del territorio

Iniziative antiracket e antiusura, a Foggia, per "stimolare la comunità foggiana sui temi della legalità e sulla necessità di dover scardinare quegli atteggiamenti di omertà, collusioni o anche solo di disimpegno che costituiscono l'humus della criminalità organizzata".

Così, la prefettura di Foggia annuncia la due giorni di iniziative in materia - in programma domani e dopo domani, 16 e 17 gennaio - organizzata dal prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, di concerto con il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, Prefetto Annapaola Porzio.

Nel dettaglio, domani, a partire dalle 10.30, Porzio incontrerà il Procuratore della DDA di Bari, il Procuratore della Repubblica di Foggia e i vertici provinciali delle Forze di Polizia; il presidente della Provincia, il sindaco di Foggia, le commissioni straordinarie dei comuni di Manfredonia e Cerignola, il sindaco di San Severo, le organizzazioni sindacali; le associazioni antiracket e antiusura attive sul territorio della Provincia.

Nel pomeriggio, alle 15,30, presso la Camera di Commercio di Foggia, ci sarà un incontro con il mondo imprenditoriale foggiano. Venerdì 17 gennaio, alle 11, si svolgerà, organizzata in collaborazione con il Rettore dell'Università degli Studi di Foggia e il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale, presso il dipartimento di Scienze Umane, una riunione di comitato provinciale sull'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Foggia, sempre con la partecipazione del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle Iniziative Antirackct ed Antiusura, aperta alla pubblica partecipazione.