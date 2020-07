Paura sul viale della Stazione: inciampa sul marciapiede, finisce contro un palo e batte la testa sull'asfalto

Inciampa sul marciapiede, centra un palo della luce e cade battendo violentemente la testa al suolo. E' accaduto questa mattina, intorno alle 10.30, al quartiere ferrovia, all'angolo tra viale XXIV maggio e piazzale Vittorio Veneto, nei pressi del gabbiotto della polizia locale.

Vittima dell'accaduto è un senzatetto foggiano, classe 1957, che è stato subito soccorso dagli agenti della locale. A causa del brutto colpo subito, misto forse ad uno stato di alterazione, l'uomo sembrava aver perso conoscenza pertanto è stato necessario l'intervento di una ambulanza del 118.

Date le condizioni dell'uomo, i sanitari hanno predisposto il trasporto dello stesso in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora note le sue condizioni.