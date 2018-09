Brutto incidente in via Ginnetto: operaio cade da un ponteggio

Cade da un ponteggio mentre effettua dei lavori su un terrazzo al piano rialzato di una palazzina in via Ginnetto, a Foggia. E' successo questa mattina, intorno alle 9, in pieno centro cittadino: un uomo, risultato essere un operaio di una ditta edile, stava effettuando dei lavori in un appartamento, più precisamente sul terrazzo dello stesso, quando sarebbe caduto dal ponteggio.

Stando alle prime informazioni, pare stesse cercando di smantellare un montacarichi. Immediato l'intervento di una ambulanza del 118 che ha trasportato l'operaio al Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri e gli uomini dello Spesal - Servizio Prevenzione e Sicurezza e Ambienti di Lavoro che dovranno accertare la dinamica dell'accaduto e il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.