Incidente stradale a Zapponeta: violento impatto sulla 'Strada delle Saline', ferite due persone

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto, questa mattina, lungo la Strada delle Saline, in agro di Zapponeta.

Per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto tra due auto, che ha provocato il ferimento del conducente e del passeggero di uno dei mezzi. I due sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in pronto soccorso le gli accertamenti dal caso. Sul posto, una squadra dei vigili del fuoco e le forze di polizia per i rilievi del caso.