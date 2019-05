[ VIDEO ] Paura a Vieste: camion precipita nel vuoto e va a fuoco, conducente tra le fiamme riesce a salvarsi

Attimi di panico, questa mattina, sul Gargano, dove poco dopo le 8, si è verificato un grave incidente stradale lungo la Provinciale 53, che collega Vieste a Mattinata. Per cause ancora da accertare, un camion è uscito fuori strada, precipitando nella scarpata. Nell'impatto col suolo, il mezzo ha preso fuoco. Tratto in salvo il conducente, illeso ma provato per l'accaduto | IL VIDEO