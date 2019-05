Incidente e salvataggio tra le fiamme sul Gargano: vittima soccorsa da un vigile del fuoco libero dal servizio e da altre due persone

E' stato un vigile del fuoco di Foggia che in quel momento stava percorrendo a bordo della sua auto la litoranea provinciale 53 per Vieste, il primo automobilista a prestare soccorso al conducente del camion carico di bibite e derrate alimentari che questa mattina, per cause ancora in corso d'accertamento, nei pressi di una curva è precipitato in una scarpata a poche decine di metri da Baia dei Campi.

L'operatore del 115 libero dal servizio, diretto dal capoluogo dauno alla città del faro, ha notato una grossa nuvola nera provenire dall'area interessata dall'incidente stradale ed è sceso immediatamente dalla sua auto. Nonostante le fiamme e la forte puzza di bruciato, il vigile del fuoco e altre due persone hanno prestato i primissimi soccorsi e aiutato la vittima (che stava provando in tutti modi a tirarsi fuori da quella terribile situazione tanto da sfilarsi le scarpe) ad uscire dall'abitacolo.

Il primo a lanciare l'allarme è stato l'autista di un autobus di linea che ha assistito al terribile sinistro. Pochi minuti dopo sono intervenuti gli uomini della protezione civile ‘Pegaso’ con tre squadre e una autobotte, una coppia di ‘Giacche Verdi’, tre squadre dei vigili del fuoco, la polizia stradale, i carabinieri e la polizia locale. Per fortuna il 30enne alla guida del mezzo, sotto shock per l'accaduto, è rimasto illeso.