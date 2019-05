Terrore sul Gargano: camion precipita in una scarpata e prende fuoco, conducente sotto shock ma vivo per miracolo

Camion precipita nella scarpata e prende fuoco; le fiamme avvolgono la cabina del mezzo, conducente vivo per miracolo. E' accaduto questa mattina, lungo la Strada Provinciale 53, la litoranea che collega Vieste con Mattinata, a circa 100 metri da Baia di Campi.

L’uomo - autotrasportatore di circa 30 anni - è stato tratto in salvo dalla macchina dei soccorsi partita dalla segnalazione di un conducente di un autobus di linea, che aveva assistito all’incidente. Per cause ancora da accertare, il camion (che trasportava bibite e derrate alimentare da consegnare a Vieste) ha perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada ad una curva.

Il mezzo è quindi precipitato nella scarpata, poi ha preso fuoco nell’impatto con il suolo. Sul posto, insieme al 118, sono intervenuti gli uomini della protezione civile ‘Pegaso’ con due squadre e una autobotte, una coppia di ‘Giacche Verdi’, tre squadre dei vigili del fuoco, polizia stradale, carabinieri e polizia municipale. Illeso, seppure sotto shock, il conducente del mezzo.