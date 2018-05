VIDEO | Incidente stradale sulla circonvallazione, muore 19enne: le immagini sul luogo della tragedia

Tragedia alle porte di Foggia, dove un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la circonvallazione, allo svincolo per la strada provinciale per Ascoli Satriano. Il fatto è successo intorno alle 3 circa: la vittima è Giuseppe Orsitto, foggiano, avrebbe compiuto 20 anni a luglio.