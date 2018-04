VIDEO | Incidente stradale al casello A14 di Foggia: auto contro camion, due feriti

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 19 di oggi, sulla rampa d'accesso al casello autostradale A14 di Foggia. Due i mezzi coinvolti: si tratta di una Fiat Punto e di un camion. L'impatto ha provocato il ferimento di due persone, entrambe soccorse dal 118 e trasportate al pronto soccorso. Al momento non sono note le loro condizioni, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Foggia che ha liberato i feriti dalle lamiere dell'auto. Sull'accaduto sono in corso i rilievi degli agenti della Polstrada.