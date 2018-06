Incidente mortale a Vico del Gargano, motociclista investe cavallo e muore sul colpo: aveva 24 anni

Drammatico incidente stradale, nella notte, a Vico del Gargano. Ancora una vita spezzata a causa dell'impatto, fatale, di un mezzo (in questo caso una motocicletta) con un cavallo al galoppo lungo le strade del Gargano. Il fatto è successo nella tarda serata di ieri, quando un motociclista di 24 anni, si è scontrato con l'animale, privo di microchip.

L'impatto è stato devastante, e sia per il motociclista che per il cavallo non c'è stato nulla da fare. Giovanissima la vittima: si tratta di Domenico del Giudice, di 24 anni, di Vico. A fare la terribile scoperta, e ad allertare i soccorsi, è stato un automobilista in transito che, intorno a mezzanotte e mezza, ha trovato lungo la strada il corpo senza vita del centauro e, poco oltre, la carcassa dell'animale. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che dovranno risalire al proprietario dell'animale.

Un episodio che ricorda quanto già avvenuto in passato, nel luglio del 2004, quando sullaStatale 89 morì il giudice Alessandro Galli, coinvolto con la sua famiglia in un grave incidente stradale causato da una coppia di cavalli che invase improvvisamente la carreggiata, e ancora nel 2016, quando sulla stessa strada l'impatto con un cavallo provocò la morte del 63enne Nicola Minervini, dipendente dell'Università di Foggia.