Tragico incidente in viale XXIV Maggio: auto investe e uccide cane, padrone in ospedale per un malore

Brutto incidente stradale intorno alle 8 su viale XXIV Maggio a Foggia. Un'auto ha investito un cane che attraversava la strada in compagnia del suo padrone, che avrebbe avvertito un malore. E' stato accompagnato in pronto soccorso. L'auto che ha investito l'animale non si sarebbe fermato, anzi, pare abbia proseguito la sua corsa come se nulla fosse accaduto. Sul posto la polizia locale che sta ricostruendo l'esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità...