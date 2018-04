Incidente stradale a Foggia: auto si schianta contro un albero

Un incidente stradale è avvenuto questa sera a Foggia, in viale Ofanto all’altezza della biforcazione per viale Europa. Per ragioni ancora da accertare, una Renault Scenic e una Ford Fiesta si sono scontrate. Nell’impatto, la Ford si è schiantata su un albero.

Sul posto sono giunte due pattuglie della Polizia locale per la ricostruzione del sinistro, e agli operatori del 118. Due persone sono rimaste ferite, e trasportate in ambulanza al Pronto Soccorso.