Violento scontro nella notte ad un incrocio in viale Ofanto: nell'incidente stradale sono rimaste ferite tre persone

Sono in corso le indagini da parte della polizia locale sul brutto incidente stradale avvenuto nella notte a Foggia in viale Ofanto all'incrocio con via Gioberti, dove si è verificato un violento scontro tra una Toyota Yarsi e una Fiat Punto, che nell'impatto si è ribaltata su se stessa.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 che hanno trasportato presso il locale pronto soccorso tre persone, le cui condizioni al momento non si conoscono ma non dovrebbero essere gravi. Sul posto si è reso necessario anche l'intervento di un carroattrezzi.