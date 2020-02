Incidente stradale a Foggia: 86enne travolto da un Fiorino mentre stava per entrare nella sua auto

Non è in pericolo di vita, ma ha riportato gravi danni a una mano, l'anziano di 86 anni travolto da un Fiorino poche ore fa a Foggia.

L'incidente è avvenuto in viale Ofanto, all'altezza dell'incrocio con via Gramsci. La vittima stava aprendo il portello della sua auto quando il Fiorino, che sopraggiungeva, lo ha travolto. Il conducente del mezzo si è subito fermato per prestare soccorso alla vittima, che è stata trasportata al Pronto Soccorso. Sul posto gli uomini della Polizia Locale.