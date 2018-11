Scontro tra auto, ancora un incidente in viale Fortore: tre persone in ospedale e centralina elettrica distrutta

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Due le auto coinvolte, una Micra con a bordo tre persone e una Smart con due occupanti. Sono rimasti feriti in tre, trasportati in codice rosso in ospedale da una ambulanza del 118.

Sul posto la polizia locale per veicolare il traffico e ricostruire la dinamica dello scontro. Nel sinistro è stata abbattuta una centralina elettrica.

L'incidente di questo pomeriggio fa il paio con quello rocambolesco avvenuto nella notte, sempre in viale Fortore ma a qualche centinaia di metri.