VIDEO | Rocambolesco incidente alla rotatoria tra la Tangenziale e viale degli Aviatori: due auto coinvolte

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Per cause ancora da accertare da parte della polizia locale intervenuta sul posto, una Fiat 500 si è scontrata con una Volkswagen Passat, che dopo l'urto si è ribaltata sull'isola spartitraffico non prima però di aver abbattuto la segnaletica stradale. Non ci sono stati feriti, sul posto anche due volanti della polizia che hanno provveduto momentaneamente alla chiusura della strada al traffico.