Attraversa la strada sulle strisce pedonali ma viene investita da un furgone

È ricoverata in prognosi riservata presso gli Ospedali Riuniti di Foggia la donna di 84 anni investita ieri mattina in città mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali all'altezza dell'incrocio semaforizzato tra viale Candelaro e via Russi.

Il conducente del furgone Iveco - che proveniva da via Russi - ha svoltato a sinistra in direzione di via San Severo ma non si è accorto che in quel momento la malcapitata stava attraversando la strada. L'uomo si è subito fermato per prestare i dovuti soccorsi.

Trasportata presso il locale pronto soccorso da una ambulanza del 118, dopo averla visitata i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto, la Polizia Locale di Foggia che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.