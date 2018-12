Brutto incidente in via Trinitapoli, scontro tra auto all'altezza del Quadrone delle Vigne: tre feriti

Brutto incidente stradale intorno alle 8.40 in via Trinitapoli all'altezza del quadrone delle Vigne a Foggia. Ad entrare in collisione per cause ancora da accertare dalla pattuglia della polizia locale intervenuta sul posto, una Ford Focus e una Suzuki Swift. I tre feriti di cui ancora non si conoscono le condizioni, sono stati trasportati d'urgenza presso il pronto soccorso di Foggia da ambulanza del 118.