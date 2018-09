Incidente sulla strada per Foggia: ragazza perde il controllo dell'auto e precipita in una cunetta

Esce fuori strada, forse a causa di un avvallamento del manto stradale, e precipita con l'auto in una cunetta. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi, lungo la strada provinciale 75 che collega Borgo Mezzanone a Foggia: ferita la conducente dell'auto, una giovane donna di 26 anni che procedeva verso la città.

E' stata soccorsa dal 118 e trasportata in pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. La sua auto - una Lancia Y - è precipitata nella cunetta a margine della strada effettuando un volo di una decina di metri. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale.