Tamponamento tra auto in via Telesforo: tre donne coinvolte nell'incidente finiscono al pronto soccorso

E' di tre ferite, di cui una donna incinta, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina alle 10.30 in via Telesforo a Foggia. Si è trattato di un tamponamento a catena che ha visto coinvolte una Lancia, una Mini e una Citroen. Sul posto due ambulanze del 118 che hanno trasportato le tre ferite presso il Pronto Soccorso, ma per fortuna nulla di preoccupante. Sul posto una pattuglia della polizia locale per i rilievi del sinistro.