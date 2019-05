Incidente stradale a Foggia: tre feriti e cinque veicoli coinvolti il bilancio del sinistro di via Telesforo

È di tre feriti e cinque veicoli coinvolti, tra cui un autobus dell'Ataf , il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa sera in via Telesforo a Foggia, sulla carreggiata che da via Napoli porta alla rotonda dell'aereo.

Da accertare la dinamica del sinistro. I feriti non dovrebbero essere gravi. Sul posto è intervenuta la polizia locale mentre la carreggiata è stata chiusa al traffico per più di un'ora