Folle fuga tra le vie di Foggia, auto forza posto di blocco e si schianta in via Silvestri: a bordo tre persone

Avrebbe forzato un posto di blocco in via Monsignor Farina, eludendo quindi l'alt impostogli dalla polizia, il conducente della Matiz che questa mattina, intorno alle 12, si è reso protagonista di una folle fuga terminato con un incidente dal film in una traversa di via Silvestri.

A bordo c'erano tre persone, immediamante fermate. Si è reso necessario l'intervento di diverse auto di polizia perché nel frattempo alcuni soggetti sono erano scesi dalle rispettive abitazioni con l'intento di difendere i tre occupanti del mezzo.