Incidente stradale a Foggia, pullman investe uomo in bicicletta: l’impatto in via San Severo

Incidente stradale, poco fa, alla periferia di Foggia, dove un uomo in bicicletta è stato investito da un pullman di linea delle Ferrovie del Gargano. Il violento impatto si è verificato in via San Severo, intorno alle 18.30.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’autobus avrebbe travolto un cittadino straniero che procedeva in bicicletta a margine della strada. Complice il buio lungo la direttrice, per l’autista del bus è stato impossibile evitare l’impatto. Sul posto, gli operatori del 118 che hanno preso in carico l’uomo, originario del Kenya. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso.

