Incidente stradale in via San Severo: auto investe 30enne

Sul posto, gli operatori del 118 che hanno trasportato il malcapitato in codice rosso al pronto soccorso cittadino. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. I rilievi del caso sono affidati agli uomini della Polizia Locale.