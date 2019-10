Incidente stradale in via San Severo: auto impatta contro tir ed esce fuori strada, occupanti in fuga

Incidente stradale, questa mattina, lungo via San Severo, alla periferia di Foggia.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 6 del mattino, una Passat e un tir sono entrati in collisione. A seguito dell'impatto, l'auto è uscita fuori strada all'altezza del Green Park e gli occupanti del mezzo si sono dati alla fuga. Al momento non risultano feriti. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale; il mezzo abbandonato non risulta rubato, ma privo di assicurazione e revisione.