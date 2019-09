Incidente stradale a Foggia: auto e scooter si scontrano in via Rovelli

Sono ancora da accertare le cause dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, in via Rovelli, a Foggia. Coinvolti due mezzi: uno scooterone con alla guida un uomo di 56 anni e una Opel. Il conducente dell'auto si è subito fermato per prestare i dovuti soccorsi, mentre il motociclista è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo, ma ancora non si conoscono le sue condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso, una pattuglia della Polizia Locale.