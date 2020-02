Terribile incidente in via Parini, auto si schianta contro un albero: a bordo una giovane ragazza

È ricoverata in ospedale la ragazza di 21 anni che la scorsa notte in via Parini è andata a finire contro un albero mentre era alla guida della sua Ford Fiesta.

Trasportata d'urgenza in ospedale a bordo di un'ambulanza, non si conoscono al momento le sue condizioni. Completamente distrutta oa sua auto, sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

La Polizia Locale di Foggia è intervenuta sul posto per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.