Incidente stradale a Foggia: spazzatrice Amiu e utilitaria si scontrano in via Natola

Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per l'incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 10.30, in via Natola, a Foggia.

Ad impattare, all'altezza del supermercato Lidl, sono stati due mezzi: una spazzatrice dell'Amiu e una Fiat Seicento con a bordo due donne anziane. Nell'impatto, l'utilitaria ha riportato il danneggiamento dello sportello e dei cristalli lato passeggero. Sul posto, per i rilievi del caso, una pattuglia della Polizia Locale.