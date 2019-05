Incidente stradale a Foggia: scontro tra due auto, una si ribalta. Due feriti in via Natola

E' ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco fa, a Foggia, in via Mario Natola. Due i mezzi che sono entrati in collisione, una Mitsubishi e una Mazda, quest'ultima ribaltatasi al centro della carreggiata dopo l'urto.

Ferite due persone - il conducente di un veicolo e la passeggera dell'altro - entrambe trasportate al pronto soccorso cittadino. Al momento non sono note le loro condizioni. Sul posto, insieme agli operatori del 118, una squadra dei vigili del fuoco di Foggia e una pattuglia della Polizia Locale incaricata dei rilievi del caso.