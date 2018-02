Si immette in via Napoli e va in testacoda, poi viene tamponato da un'altra auto

Incidente stradale questa mattina intorno alle 11.15 in via Napoli a Foggia. Una Kia che viaggiava sulla circonvallazione, è andata in testacoda occupando la corsia opposta mentre si stava immettendo in via Napoli. Inevitabile l’impatto con una Citroen C3, che sopraggiungeva in quel momento e che per questo non ha potuto evitare il tamponamento. Per fortuna i due conducenti sono rimasti illesi, una passeggera della C3 è finita in ospedale in codice giallo. Sul posto la polizia locale.