Incidente stradale in via Napoli: scontro per una mancata precedenza, furgoncino finisce sulla rotatoria

Incidente stradale intorno alle 14 sulla Statate 673 all'altezza della rotonda tra via Napoli e la circonvallazione. Coinvolti un furgone Doblò e una macchina, che è carambolato proprio sulla rotatoria. Sul posto la polizia locale di Foggia, i carabinieri Forestale e l'Anas. Due i feriti, per fortuna non gravi. Le cause sono ancora da accertare ma l'ipotesi più plausibile è quella di una mancata precendenza.

