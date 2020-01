Terribile incidente stradale a Foggia: scontro tra due auto in via Napoli, c'è una vittima (e quattro feriti)

Identificata la vittima del grave incidente stradale avvenuto ieri sera, a Foggia, lungo la circonvallazione cittadina, all'altezza di via Napoli.

A perdere la vita nel violento impatto tra una Renault Captur e una Volkswagen Golf è stato Michele D'Ardes, di 62 anni. L'uomo viaggiava solo a bordo della Capture quando, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada finendo in una cunetta nella parte opposta della carreggiata, dopo essersi scontrata con una Golf con a bordo una famiglia di Apricena - padre, madre e due figli tutti feriti ma non in modo grave - che transitava sulla circonvallazione. Sul posto, oltre agli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale di San Severo.